وأعلنت إيران، الجمعة، إعادة فتح المضيق، قبل أن تغلقه مجددا بعد بضع ساعات السبت، مشيرة إلى استمرار الحصار الأميركي على موانئها.

وبعد بلوغ ذروة في عمليات العبور شملت 26 ناقلة في 18 أبريل، انخفض العدد إلى أدنى مستوى منذ بدء الحرب، وفق بيانات من شركة "كبلر".

وفي الفترة من 19 إلى 22 أبريل، لم تعبر المضيق سوى 18 سفينة، بمعدل 4.5 سفينة يوميا.

وبالمقارنة، عبرت بين الأول من مارس و17 أبريل حوالى 9 سفن يوميا.

وكان يتم تسجيل نحو 120 عملية عبور يومية خلال وقت السلم، وفق موقع المعلومات البحرية "لويدز ليست".

وبالتالي، انخفضت حركة العبور حاليا بأكثر من 96 بالمئة عن المستويات الطبيعية. في الوقت نفسه، ازداد عدد الحوادث التي أبلغت عنها السفن في المنطقة.

وسجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) و شركة الأمن "فانغارد تك" 7 هجمات أو حوادث منذ السبت.

وأكدت المنظمة البحرية الدولية 5 من تلك الحوادث.

ومنذ بداية حرب إيران، تم تسجيل 38 حادثة من قبل "يو كاي إم تي أو" و"فانغارد" والمنظمة البحرية الدولية.