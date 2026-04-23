وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشال: "أمرت البحرية الأميركية بإطلاق النار وتدمير أي قارب، مهما كان صغيرا.. يزرع ألغاما في مياه مضيق هرمز"، مضيفا: "يجب ألا يكون هناك أي تردد. كما أنّ كاسحات الألغام التابعة لنا تعمل حاليا على تطهير المضيق".

وتابع الرئيس الأميركي: "أصدر بموجب هذا الأمر بمواصلة هذه العملية، ولكن بمستوى مضاعف ثلاث مرات".

وقال ترامب في مشور آخر، إن إيران تواجه صعوبة كبيرة في تحديد من هو قائدها.

وأوضح أن "الصراع الداخلي يدور بين "المتشددين"، الذين يتعرضون لخسائر كبيرة في ساحة المعركة، و«المعتدلين»، الذين ليسوا معتدلين جدا (لكنهم يكتسبون احتراما متزايدا)".

وقال إن الولايات ‌المتحدة "تسيطر ‌بشكل كامل" على مضيق هرمز، ‌دون ‌أن ⁠يقدم دليلا ⁠على ‌ذلك. وأضاف أن ⁠الممر المائي ⁠سيظل "مغلقا ​بإحكام" ⁠حتى ​تتوصل إيران إلى ​اتفاق.

والثلاثاء، أعلن ترامب، أنه سيتم تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات.

وأضاف ترامب: "وجهت قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك". موضحا أن قراره جاء ‌بناء على طلب ‌باكستان ⁠تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل ⁠إلى ‌ما أسماه اقتراحا ⁠موحدا.