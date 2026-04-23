وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن شبكة " اي تي في نيوز" وثّقت لحظة وصول الأمير هاري إلى محطة السكك الحديدية في كييف صباح الخميس، حيث وصل على متن قطار قادم من بولندا، وحرص على تحية المواطنين الموجودين على الرصيف.

ونقلت الشبكة عنه قوله: "من الجيد العودة إلى أوكرانيا".

وأوضح دوق ساسكس أن الهدف من زيارته هو "تذكير المواطنين في بلاده وفي مختلف أنحاء العالم بما تواجهه أوكرانيا، ودعم المواطنين والشركاء الذين يقدّمون عملاً استثنائيًا كل ساعة وكل يوم، رغم الظروف الصعبة للغاية".

كما وصف هاري أوكرانيا بأنها "دولة تدافع بشجاعة وفعالية عن الجناح الشرقي لأوروبا"، مؤكدًا أنه "من المهم ألا نغفل عن أهمية ذلك".