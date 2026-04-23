وقالت الوكالة، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، إن الرجل يدعى سلطان علي شيرزادي فخر، مشيرة إلى أنه كان عضواً في جماعة "مجاهدي خلق" منذ سنوات طويلة.

وأضافت "ميزان" أن المحكمة الإيرانية العليا صادقت على حكم الإعدام الصادر بحقه، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، قبل تنفيذ الحكم.

ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الأنشطة التي نسبت إلى المدان، أو توقيت اعتقاله، في حين تكتفي السلطات الإيرانية عادة بالإشارة إلى قضايا من هذا النوع ضمن سياق ملفات تتعلق بالأمن القومي والتجسس.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوتر بين إيران ومعارضيها في الخارج، إضافة إلى الاتهامات المتبادلة بين طهران وتل أبيب بشأن أنشطة استخباراتية داخل الأراضي الإيرانية.

يأتي تنفيذ حكم الإعدام الأخير في إيران في سياق تصاعد لافت في وتيرة الإعدامات التي تطال سجناء سياسيين ومعارضين، وسط انتقادات حقوقية متزايدة من مؤسسات دولية وبرلمانات غربية.

وفي هذا السياق، دعا البرلمان الأوروبي إلى موقف أكثر حزما تجاه ملف حقوق الإنسان في إيران، مطالبا بوقف فوري للإعدامات والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وذلك خلال مؤتمر عقد في بروكسل الأربعاء تحت عنوان: "إيران: خطوة عملية لوقف الإعدامات.. أين يقف الاتحاد الأوروبي؟"، بمشاركة نواب أوروبيين ومسؤولين سابقين وشخصيات سياسية، إلى جانب رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي.

المؤتمر، الذي نظمته مجموعة "أصدقاء إيران الحرة"، ركز على تصاعد أحكام الإعدام داخل إيران، وما وصفه المشاركون بتقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات عملية لردع طهران، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتدهور أوضاع حقوق الإنسان.

وتزامن ذلك مع تنفيذ السلطات الإيرانية أحكام إعدام بحق عدد من السجناء السياسيين وأعضاء في منظمة "مجاهدي خلق"، كان آخرها إعدام رجل أدين بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي، وفق ما أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

وقالت مريم رجوي خلال المؤتمر إن "المعركة في إيران تدور بين الشعب والدكتاتورية الدينية"، معتبرة أن تصاعد الإعدامات يعكس "حجم القلق داخل النظام من اتساع الاحتجاجات الشعبية"، وداعية الاتحاد الأوروبي إلى ربط أي علاقات مع طهران بوقف الإعدامات فورا.

من جهته، رأى عدد من النواب الأوروبيين أن استمرار الإعدامات يعكس "عجز النظام الإيراني عن مواجهة مجتمع يطالب بالتغيير"، مطالبين بسياسات أوروبية أكثر وضوحا تجاه طهران وعدم الاكتفاء بالإدانات السياسية.

كما حذر عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي عقبائي من أن "تزايد الإعدامات يعكس مأزقا وجوديا للنظام"، مشيرا إلى أن تصاعد الاحتجاجات الدولية ضد هذه السياسات يرفع كلفتها ويقلص هامش تحرك طهران.

وتأتي هذه التطورات في وقت دعت فيه جماعات حقوقية إلى وقف فوري للإعدامات في إيران، محذرة من أن عشرات السجناء ما زالوا مهددين بعقوبة الإعدام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة أو بتهم تتعلق بـ"التعاون مع العدو".