وتعد هذه المحاولة الخامسة للديمقراطيين في المجلس لتمرير مشروع القرار الخاص بالحدّ من صلاحيات ترامب في الحرب ضد إيران.

وجاءت نتيجة التصويت بواقع 51 صوتا رافضا للمشروع، مقابل 46 صوتا مؤيدا له.

وجاء التصويت بعد يوم من إعلان ترامب أنه سيتم تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات.

وذكر ‌ترامب في منشور على تروث سوشال أن قراره جاء ‌بناء على طلب ‌باكستان ⁠تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل ⁠إلى ‌ما أسماه اقتراحا ⁠موحدا.

وأضاف ترامب: "وجهت قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك".

وأكد ترامب لقناة "فوكس نيوز"، الأربعاء، أنه لا يوجد "ضغط زمني" يحيط بوقف إطلاق النار، أو بالاتفاق على موعد جديد للمحادثات مع إيران بعد توقف المفاوضات في 12 أبريل.

وفي حديثه مع "فوكس نيوز"، أكد ترامب أن "نافذة 3 إلى 5 أيام" التي تم الإبلاغ عنها بشأن تمديد الهدنة مع إيران كانت "خاطئة".

كما علّق الرئيس الأميركي على السفن التي أطلقت عليها إيران النار واستولت عليها يوم الأربعاء في مضيق هرمز، قائلا: "لم تكن سفنا أميركية"، مضيفا أنه سيتابع الوضع عن كثب.

وفي معرض حديثه عن موعد انتهاء الحرب مع إيران، قال ترامب إنه "لا يوجد إطار زمني" و"لا داعي للعجلة".

وتابع موضحا: "يقول الناس إنني أريد إنهاء الأمر بسبب انتخابات التجديد النصفي، وهذا غير صحيح".

وشدد ترامب على أن إدارته تريد "التوصل إلى صفقة جيدة للشعب الأميركي".

وأشار ترامب إلى أن "الحصار سيخيف النظام الإيراني أكثر من القصف. لقد تعرضوا للقصف لسنوات، لكنهم يكرهون الحصار".