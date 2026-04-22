وفي حديثه مع "فوكس نيوز"، بعد يوم من تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، أكد ترامب أن "نافذة 3 إلى 5 أيام" التي تم الإبلاغ عنها بشأن التمديد كانت "خاطئة".

كما علّق الرئيس الأميركي على السفن التي أطلقت عليها إيران النار واستولت عليها يوم الأربعاء في مضيق هرمز، قائلا: "لم تكن سفنا أميركية"، مضيفا أنه سيتابع الوضع عن كثب.

وفي معرض حديثه عن موعد انتهاء الحرب مع إيران، قال ترامب إنه "لا يوجد إطار زمني" و"لا داعي للعجلة".

وتابع موضحا: "يقول الناس إنني أريد إنهاء الأمر بسبب انتخابات التجديد النصفي، وهذا غير صحيح".

وشدد ترامب على أن إدارته تريد "التوصل إلى صفقة جيدة للشعب الأميركي".

وأشار ترامب إلى أن "الحصار سيخيف النظام الإيراني أكثر من القصف. لقد تعرضوا للقصف لسنوات، لكنهم يكرهون الحصار".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد قالت في وقت سابق من يوم الأربعاء، لقناة "فوكس نيوز" إن استيلاء إيران على سفينتين لا يُعد انتهاكا لشروط الهدنة، لأن "هاتين ليستا سفينتين أميركيتين أو إسرائيليتين، بل سفينتان دوليتان".

وأشارت ليفيت، في حديثها للصحفيين، إلى أن ترامب لم يحدد مهلة لتلقي مقترح من الجانب الإيراني.

وأضافت: "في نهاية المطاف، سيحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة الجدول الزمني".

ووفق ليفيت فإن ​إيران "مطالبة بالموافقة على تسليم ​اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة ضمن مفاوضات إنهاء الحرب".

واختتمت ليفيت حديثها لـ"فوكس نيوز" قائلة إن الإيرانيين "لا يسيطرون على مضيق هرمز. ما نشهده هو قرصنة".