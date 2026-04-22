وذكرت المصادر أن الجيش الأميركي يعمل على تغيير مسار ناقلات النفط بعيدا عن مواقعها قرب الهند وماليزيا وسريلانكا.

وتفرض واشنطن حصارا ‌على التجارة ‌البحرية الإيرانية، بينما أطلقت إيران النار على سفن لمنعها من الإبحار عبر مضيق هرمز.

وبعد ‌مرور شهرين تقريبا على ‌بدء ⁠الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران، أدى إغلاق مضيق ⁠هرمز إلى انقطاع إمدادات النفط والغاز ⁠عن خمس العالم، مسببا أزمة طاقة عالمية.

واستولت القوات الأميركية ⁠على سفينة شحن إيرانية وناقلة نفط خلال الأيام الماضية.

وأعلنت إيران أنها سيطرت على سفينتي حاويات كانتا تحاولان الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز الأربعاء، بعد إطلاق النار عليهما وعلى سفينة أخرى، في ‌أولى العمليات من هذا القبيل التي تقوم بها منذ بدء الحرب.

وأفادت وزارة الحرب الأميركية، خلال إحاطة سرية للكونغرس، بأن عملية تطهير مضيق هرمز من الألغام التي نشرها الجيش الإيراني قد تستغرق 6 أشهر، وفقا لما كشفته صحيفة "واشنطن بوست"، الأربعاء.

وقال مسؤول كبير في وزارة الحرب خلال حديثه أمام أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الثلاثاء، إن تطهير المضيق الاستراتيجي من الألغام قد يستغرق 6 أشهر، مؤكدا أنه من غير المرجح أن تتم العملية قبل انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لثلاثة مسؤولين مطلعين على المحادثة.

وذكرت الصحيفة أن هذا الإطار الزمني الذي تحدثت عنه وزارة الحرب أحبط الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، إذ يعني أن أسعار البنزين والنفط ستظل مرتفعة لفترة طويلة حتى بعد التوصل إلى اتفاق.