ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ‌بيسكوف قوله ‌للتلفزيون ⁠الروسي: "الشيء الأساسي هو هدف هذا اللقاء. لماذا يجب ⁠أن ‌يلتقيا؟ لقد قال بوتين ⁠إنه مستعد لعقد لقاء ⁠في موسكو في أي ⁠لحظة".

وأضاف بيسكوف "المهم وجود سبب للاجتماع، والأهم أن يكون الاجتماع مثمرا. ولا يمكن أن يكون ذلك إلا لغرض إبرام ‌اتفاقات".

كذلك نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين ⁠القول الأربعاء إنه يأمل في أن يواصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر ‌الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنر زيارة روسيا لمناقشة تسوية ‌سلمية ‌محتملة للأزمة الأوكرانية.

وأفادت الرئاسة التركية الأربعاء بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك ⁠روته، خلال اجتماع في أنقرة، بأن تركيا تبذل جهودا لإحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والجمع بين زعماء الطرفين المتحاربين.

وقالت كييف في وقت سابق من الأربعاء إنها طلبت من تركيا، العضو في "الناتو"، استضافة اجتماع على مستوى ‌القادة مع روسيا.