وكتب كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على موقع "إكس" أن فتح مضيق هرمز "مستحيل في ظل هذا الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار".

ولم تحدد إيران حتى الآن خطط المشاركة في محادثات السلام مع الولايات المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

وذكرت وسائل إعلام أميركية في وقت سابق أنه قد تكون هناك جولة جديدة من المفاوضات الجمعة.

في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية اليوم بأن الرئيس ترامب يعتزم منح القيادة الإيرانية بضعة أيام فقط للتوصل لمقترح موحد بشأن إنهاء الحرب.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي وشبكة "فوكس نيوز"، نقلا عن مصدر أميركي ومسؤول في البيت الأبيض على التوالي، أن الرئيس ترامب مستعد لتمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام.

وبناء على ذلك، يُفترض أن يكون تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب أمس الثلاثاء محدودا بفترة قصيرة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أيضا، نقلا عن مصدرين مطلعين على المناقشات الداخلية، أن ترامب يعتزم منح الإيرانيين مهلة زمنية محدودة لصياغة مقترح موحد بشأن مفاوضات جديدة، وبالتالي إعادة العملية الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الموقف قد تم إبلاغه إلى الجانب الإيراني.

وقد أطلقت إيران النار على 3 سفن في مضيق هرمز، واستولت على اثنتين منها، الأربعاء، في تصعيد لهجماتها على حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.

وجاءت هذه الهجمات بعد يوم من تمديد ترامب وقف إطلاق النار مع الإبقاء على الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.