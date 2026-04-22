وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: "لم يحدد الرئيس موعدا نهائيا لتلقي مقترح إيراني، على عكس بعض التقارير التي اطلعت عليها اليوم. في نهاية المطاف، سيحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة الجدول الزمني".

وذكرت في ⁠مقابلة مع قناة فوكس ​نيوز ⁠أن ​إيران مطالبة بالموافقة على تسليم ​اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة ضمن مفاوضات إنهاء الحرب.

وعن احتجاز إيران لسفينتين، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي لا يعتبر احتجاز إيران سفينتي حاويات انتهاكا لوقف إطلاق النار لأن السفينتين ليستا أميركيتين أو إسرائيليتين.

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض لقناة فوكس نيوز، "لا، لأنهما ليستا سفينتين أميركيتين، ولا إسرائيليتين. إنهما سفينتان دوليتان".

وأضافت أن الإيرانيين "لا يسيطرون على مضيق (هرمز). ما نشهده هو قرصنة".

تقارير إعلامية

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن ترامب يعتزم منح القيادة الإيرانية بضعة أيام فقط للتوصل إلى مقترح موحد بشأن إنهاء الحرب.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي وشبكة "فوكس نيوز"، نقلا عن مصدر أميركي ومسؤول في البيت الأبيض على التوالي، أن الرئيس ترامب مستعد لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 3 إلى 5 أيام.