ووفقا لأحدث الأرقام التي نشرت، الأربعاء، في نظام تحليل خسائر الدفاع، سجلت غالبية الإصابات في صفوف الجيش، حيث بلغ عدد المصابين فيه 271 جنديا.

أما في صفوف أفراد البحرية، فأُصيب 64 فردا، بينما أُصيب 19 من مشاة البحرية و46 من أفراد القوات الجوية، وفق شبكة "سي بي إس" الأميركية.

وخلال الحرب التي انطلقت يوم 28 فبراير الماضي، قتل 13 عنصرا من القوات المسلحة خلال عملية "الغضب الملحمي"، وجميعهم سقطوا في المراحل الأولى من الحرب، وكانوا من أفراد الجيش والقوات الجوية.

تطهير مضيق هرمز

من جانب آخر، أفادت وزارة الحرب الأميركية، خلال إحاطة سرية للكونغرس، بأن عملية تطهير مضيق هرمز من الألغام التي نشرها الجيش الإيراني قد تستغرق 6 أشهر، وفقا لما كشفته صحيفة "واشنطن بوست"، الأربعاء.