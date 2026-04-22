وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي وشبكة "فوكس نيوز"، نقلا عن مصدر أميركي ومسؤول في البيت الأبيض على التوالي، أن الرئيس ترامب مستعد لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 3 إلى 5 أيام.

وبناء على ذلك، يفترض أن يكون تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب الثلاثاء محدودا بفترة قصيرة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أيضا، نقلا عن مصدرين مطلعين على المناقشات الداخلية، أن ترامب يعتزم منح الإيرانيين مهلة زمنية محدودة لصياغة مقترح موحد بشأن مفاوضات جديدة، وبالتالي إعادة العملية الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الموقف قد تم إبلاغه إلى الجانب الإيراني.

وقبيل انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران بوقت قصير، منح ترامب طهران مزيدا من الوقت للتوصل إلى حل تفاوضي، وقرر تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وكان ترامب قد أعلن عبر منصته "تروث سوشيال" أن إطلاق النار سيتوقف إلى أن تأتي القيادة الإيرانية إلى طاولة المفاوضات بمقترح موحد، دون أن يحدد مهلة زمنية جديدة.