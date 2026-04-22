ووصف ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، النبأ بأنه "خبر سار للغاية"، موضحا أنه تبلغ بإلغاء عمليات الإعدام التي كانت مقررة ليل الأربعاء.

وتابع ترامب: "المتظاهرات الثماني اللواتي كان من المقرر إعدامهن الليلة في إيران لن يعدمن. سيتم إطلاق سراح 4 منهن فورا، بينما ستحكم على الأربع الأخريات بالسجن لمدة شهر".

وأضاف الرئيس الأميركي: "أقدر كثيرا استجابة إيران وقادتها لطلبي، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، وإلغاءهم الإعدام المخطط له".

والثلاثاء، أعاد ترامب نشر محتوى للناشط "إيال يعقوبي" يتضمن صورا لثماني نساء، وكتب مخاطبا القادة في طهران: "أرجوكم، لا تُلحقوا بهن أي أذى! ستكون هذه بداية رائعة لمفاوضاتنا". وبحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن"، فإن ترامب كان يسعى لاستخدام هذا الملف كبادرة حسن نية قبل مفاوضات إسلام آباد المرتقبة.