واستدعى وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاغاني السفير أليكسي بارامونوف بعدما أهان المذيع المدافع عن روسيا فلاديمير سولوفيوف رئيسة الوزراء على شاشة التلفزيون الروسي الرسمي.

وقال تاغاني في اجتماع، لبارامونوف إنه "من غير المقبول أن يستخدم مذيع يعمل في قناة (روسيا 1) وهي القناة الرسمية، لغة بذيئة وغير مقبولة بحق رئيسة وزراء دولة حرة وديمقراطية مثل إيطاليا"، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وأضاف تاغاني أن روما لا تعارض الانتقاد السياسي لميلوني ولكن تعارض "الإهانات البذيئة" الموجهة لها.

من جانب آخر، وصف بارامانوف الاستدعاء بأنه "خطأ فادح" واتهم الحكومة الإيطالية باستخدام تعليقات مذيع تلفزيوني كـ"ذريعة" حيث أنه "لا يوجد شخص عاقل سوف يفكر مطلقا في تفسير التقييمات الشخصية والعاطفية والخاصة لأي شخص كما لو كانت بيانات رسمية من جانب حكومة دولة".