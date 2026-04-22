ووفقا لتقرير نقلته صحيفة "الغارديان" عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، تعرض ما لا يقل عن 94 انتخابا واستفتاء في 52 دولة لتعطيلات ناتجة عن تداعيات مناخية خلال العقدين الماضيين.

وأوضح التقرير أن عام 2024 شهد وحده تعطيل 23 انتخابا في 18 دولة، من بينها البرازيل والسنغال والبوسنة والهرسك. متوقعا تصاعد الضغوط على الأنظمة الديمقراطية الهشة، لا سيما في قارتي إفريقيا وآسيا.

كما تسببت الكوارث الطبيعية في تدمير مراكز الاقتراع، وتشريد الناخبين، أو فرض تغييرات طارئة في جداول التصويت.

توقيت الانتخابات والمخاطر

وقالت أستاذة السياسة في "كينغز كوليدج لندن" والمشاركة في إعداد التقرير، سارة بيرش، إن هناك ضرورة ملحة لمراجعة التقويم الانتخابي عالميا.

وأضافت: "يجب إجراء الانتخابات في الأوقات التي تكون فيها احتمالية وقوع كوارث في أدنى مستوياتها".

وانتقد التقرير الإصرار على إجراء الانتخابات في مواعيد ثابتة رغم المخاطر الموسمية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تجري انتخاباتها في نوفمبر، وهو شهر يقع ضمن موسم الأعاصير.

نماذج من الأزمات

واستشهد التقرير بانتخابات موزمبيق عام 2019، حيث تسبب إعصار "إيداي" في غمر البنية التحتية وتشريد السكان، مما أثر مباشرة على توزيع المقاعد التشريعية ونتائج الرئاسة.

وفي الفلبين، أدت موجات الحر الشديدة العام الماضي إلى تعطل آلات فرز الأصوات بعد ارتفاع درجة حرارتها.

كما أشار التقرير إلى أن المدن الكبرى مثل لاغوس في نيجيريا تواجه تحديات جسيمة، حيث سجلت 89 يوما من الحرارة القياسية التي تتجاوز مستويات ما قبل التغير المناخي، مما يهدد سلامة الناخبين وسير العملية الانتخابية.

وحث المعهد الدولي منظمي الانتخابات على التنسيق الوثيق مع خبراء الأرصاد ووكالات الإغاثة.