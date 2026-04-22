وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون خلال مؤتمر صحفي إنّ "الوضع الإقليمي الراهن يقف عند مرحلة حرجة بين الحرب والسلام، وتبقى الأولوية القصوى لبذل كل الجهود لمنع استئناف الأعمال القتالية".

ولم يعلّق غوو بشكل مباشر على وقف إطلاق النار عندما سُئل عنه، واكتفى بالقول إن بكين ستواصل تأدية دور "بناء".

ومدّد ترامب الثلاثاء الهدنة القائمة مع إيران منذ أسبوعين مؤكدا استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم إيران مقترحا لإنهاء الحرب، لكنه أشار إلى أنه أصدر "توجيهات للجيش بمواصلة الحصار" على الموانئ الإيرانية.