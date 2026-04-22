وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أن "إيران تنهار ماليا! إنها تريد فتح مضيق هرمز فورا"، مضيفا أن طهران "تعاني شحا في السيولة".

وتابع الرئيس الأميركي: "يعانون من شح السيولة! يخسرون 500 مليون دولار يوميا. الجيش والشرطة يشكون من عدم تقاضيهم رواتبهم".

والثلاثاء، أعلن ترامب، أنه سيتم تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات.

وأضاف ترامب: "وجهت قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك". موضحا أن قراره جاء ‌بناء على طلب ‌باكستان ⁠تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل ⁠إلى ‌ما أسماه اقتراحا ⁠موحدا.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، تقديرات تشير إلى أن الحصار الأميركي على إيران، يكلفها أكثر من 500 مليون دولار يوميا.

وقالت الصحيفة إن إدارة ترامب تشن حملة أطلق عليها مسؤولون اسم "الغضب الاقتصادي"، وتشمل فرض عقوبات، وحصار الموانئ الإيرانية، ومصادرة السفن المرتبطة بطهران في المياه حول العالم.

وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عبر "إكس" أن البحرية الأميركية ستواصل حصار الموانئ الإيرانية، مضيفا: "في غضون أيام قليلة، ستمتلئ مرافق التخزين في جزيرة خرج، وسيتم إغلاق آبار النفط الإيرانية الهشة".