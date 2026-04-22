ولم يحدد مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابع للجيش البريطاني على الفور الطرف الذي أطلق النار على السفينة الثانية.

وقال طاقم سفينة الشحن في الهجوم الثاني إن السفينة تعرضت لهجوم وتم إيقافها في المياه. وذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار في السفينة.

وذكرت ​هيئة عمليات ⁠التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، أنها تلقت ​بلاغا بشأن واقعة ‌على بعد 15 ميلا بحريا شمال ‌شرقي ‌سلطنة عمان، إذ أفاد قبطان سفينة حاويات باقتراب ‌زورق ‌حربي ⁠تابع للحرس الثوري الإيراني.

وتعرضت السفينة بعدها ⁠لإطلاق ‌نار مما أدى ⁠إلى إلحاق أضرار جسيمة ⁠بغرفة القيادة، ​لكن دون ⁠الإبلاغ ​عن اندلاع أي حرائق ​أو حدوث ضرر بيئي، وجميع أفراد الطاقم بخير.

وفي حادث آخر، أفادت الهيئة بأن سفينة شحن تعرضت لإطلاق نار لدى مغادرتها إيران.

وأوضحت أن السفينة التي كانت على بعد 8 أميال بحرية غرب إيران "أبلغت عن تعرضها لإطلاق نار وهي متوقفة حاليا في عرض البحر"، مضيفة أن الطاقم "بخير" ولم يسجل وقوع أي أضرار.