ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن ترامب سأل مساعديه عما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة استئناف الهجمات على إيران، وذلك بعد انهيار المفاوضات مع طهران.

وقبل ساعات فقط، كان مسؤولو البيت الأبيض متفائلين بأن نائب الرئيس جي دي فانس، المقرر أن يغادر إلى إسلام آباد، سيتمكن من إبرام اتفاق مع إيران والحصول على اتفاق مكتوب، على عكس رحلته إلى باكستان قبل أسبوعين، وفقًا لما ذكره مسؤول أميركي.

وقد بقيت طائرة القوات الجوية الثانية راسية معظم يوم الثلاثاء في قاعدة أندروز المشتركة بضواحي واشنطن في انتظار فانس.

وقال وسطاء باكستانيون إن كبار قادة إيران أبلغوهم في وقت سابق أن فريقهم التفاوضي سيتوجه أيضا إلى إسلام آباد يوم الثلاثاء.

ومع اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الذي حدده ترامب، تراجعت إيران عن موقفها.

اجتماعات وقرارات حاسمة

في سلسلة من الاجتماعات المحمومة طوال يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، درس ترامب وفق "وول ستريت جورنال" خياراته مع فانس وكبار مسؤولي الأمن بالإضافة إلى صهره جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذين كان من المفترض أن يغادروا الثلاثاء إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات مع طهران.

وبحلول وقت مبكر من بعد الظهر، تم تعليق رحلة فانس، وألغيت بحلول المساء، إلى أجل غير مسمى.

وخلال الاجتماعات، أبلغ مساعدون ترامب أن الحكومة الإيرانية ليست كيانا موحدا، وأن الفصائل المتشددة في طهران غير مستعدة للخضوع لمطالب الرئيس.

وأثيرت تساؤلات في البيت الأبيض حول ما إذا كانت إيران في وضع يسمح لها بالتفاوض والالتزام بأي تعهدات.

وبالنسبة لسؤال ترامب عن استئناف حملة القصف على إيران، قال مسؤولون إنه بدا حذرا من إعادة إشعال فتيل الأعمال العسكرية وإطالة أمد صراع لا يحظى بشعبية كبيرة لدى الشعب الأميركي.

وتوصل ترامب وفريقه بحسب "وول ستريت جورنال" إلى حل وسط يقوم على أساس الاستمرار في الضغط على إيران إلى أجل غير مسمى حتى تقدم عرضا ملموسا للولايات المتحدة.

وبعد ذلك، يمكن لترامب أن يقيّم ما إذا كان من الممكن المضي قدما في المفاوضات أو ما إذا كان سيتعين عليه إصدار أوامر بموجة جديدة من الضربات على إيران.

وأعلن ترامب في منشور على "تروث سوشال" الثلاثاء أنه سيتم تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

وحسبما ذكر ترامب "وجهت قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك".

وأضح ترامب أن قراره جاء ‌بناء على طلب ‌باكستان ⁠تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل ⁠إلى ‌ما أسماه اقتراحا ⁠موحدا.