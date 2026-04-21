وفي منشور على حسابه الرسمي في "إكس"، قال شريف: "نأمل أن يواصل الجانبان الأميركي والإيراني الالتزام بوقف إطلاق النار".

وأضاف: "سنواصل جهودنا الجادة للتوصل إلى تسوية للنزاع بين واشنطن وطهران عبر التفاوض".

واختتم شريف منشوره قائلا: "⁠نأمل ​أن ‌يتمكن الجانبان ‌من ‌إبرام اتفاق سلام ‌شامل ‌خلال ⁠الجولة ⁠الثانية ‌من ⁠المحادثات ⁠المقررة ​في ⁠إسلام آباد ​بما ​يحقق ​نهاية ‌دائمة ​للصراع"

وكان الرئيس ترامب قد قال الثلاثاء إن الولايات المتحدة وافقت على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران بناء على طلب باكستان في انتظار مقترح موحد من طهران.

وجاء الإعلان بينما بدت المحادثات الأميركية– الإيرانية غير مؤكدة وكانت الهدنة التي تبلغ مدتها أسبوعين على وشك الانتهاء الأربعاء.

وأشار ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إلى أن الجيش الأميركي سيواصل حصار الموانئ الإيرانية.

وتابع ترامب قائلا: "وجهت جيشنا لمواصلة الحصار والبقاء في جميع الجوانب الأخرى على أهبة الاستعداد والجاهزية وبالتالي سيتم تمديد وقف إطلاق النار إلى أن يتم تقديم مقترحهم، والانتهاء من المحادثات بطريقة أو بأخرى".

وكانت شبكة "إن بي سي" قد قالت في وقت سابق الثلاثاء، إن ترامب اجتمع مع نائبه والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر لمناقشة الخطوات التالية بشأن إيران.

وحسبما ذكر مسؤول في البيت الأبيض، فإن فانس لن يسافر إلى باكستان اليوم.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي قوله، إنه لا خطط حاليا للتراجع عن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفريق المفاوض الإيراني أبلغ واشنطن عبر باكستان أنه لن يحضر إلى إسلام آباد ولا توجد أي آفاق للمشاركة في المفاوضات.

وكان ترامب قد صرّح، الإثنين، بأن الاتفاق الذي تعمل إدارته على إبرامه مع إيران "سيكون أفضل بكثير من الاتفاق النووي الشامل"، في إشارة إلى الاتفاق الذي صاغته إدارة باراك أوباما بمشاركة جو بايدن، ووصفه بأنه "من أسوأ الاتفاقات التي أُبرمت فيما يتعلق بأمن بلادنا".