وأضاف ترامب: "وجهت قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك".

وذكر ‌ترامب في منشور على تروث سوشال أن قراره جاء ‌بناء على طلب ‌باكستان ⁠تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل ⁠إلى ‌ما أسماه اقتراحا ⁠موحدا.

وقال ترامب، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، في منشور على تروث سوشال: "انتهكت إيران وقف إطلاق النار عدة مرات"، في إشارة إلى الهدنة لمدة أسبوعين التي تنتهي مهلتها بحلول الأربعاء.

وكانت شبكة "إن بي سي" قد قالت في وقت سابق الثلاثاء، إن ترامب اجتمع مع نائبه والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر لمناقشة الخطوات التالية بشأن إيران.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي قوله، إنه لا خطط حاليا للتراجع عن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفريق المفاوض الإيراني أبلغ واشنطن عبر باكستان أنه لن يحضر إلى إسلام آباد ولا توجد أي آفاق للمشاركة في المفاوضات.

وكان ترامب قد صرح، الإثنين، بأن الاتفاق الذي تعمل إدارته على إبرامه مع إيران "سيكون أفضل بكثير من الاتفاق النووي الشامل"، في إشارة إلى الاتفاق الذي صاغته إدارة باراك أوباما بمشاركة جو بايدن، ووصفه بأنه "من أسوأ الاتفاقات التي أُبرمت فيما يتعلق بأمن بلادنا".