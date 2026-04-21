وقالت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، التي تعمل حاليا على حماية السفن من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

يأتي ذلك في ظر استمرار التوتر بمضيق هرمز وسط تعطل شبه كامل لحركة الملاحة نتيجة الإغلاق الذي تفرضه طهران، في وقت صعدت فيه الولايات المتحدة إجراءاتها البحرية.

ويوم الثلاثاء، أظهرت بيانات الشحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تكاد تكون متوقفة، إذ لم تعبر سوى ثلاث سفن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن على منصة "مارين ترافيك" أن ناقلة البضائع "إيان سبير" عبرت المضيق بعد رسوها في أحد الموانئ العراقية، فيما عبرت سفينة الشحن "ليانستار" قادمة من ميناء إيراني.

كما أظهرت صور أقمار صناعية من "سين ماكس" عبور ناقلة الغاز البترولي المسال "ميدا" المضيق يوم الاثنين في محاولتها الثانية لمغادرة الخليج، بعد أن عادت أدراجها في وقت سابق.

ولا تمثل هذه السفن سوى جزء ضئيل مقارنة بنحو 140 سفينة كانت تعبر المضيق يوميا قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في 28 فبراير الماضي.

وكانت نحو 12 ناقلة قد عبرت مضيق هرمز بعد إعلان إيران فتحه مؤقتا يوم الجمعة، إلا أن وقف إطلاق النار بدا مهددا مجددا، في ظل تعهد طهران بالرد على احتجاز الولايات المتحدة لإحدى سفنها، ورفضها الانضمام إلى جولة جديدة من محادثات السلام.