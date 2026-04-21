يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد فرض واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، ما دفع طهران إلى اتخاذ إجراءات مضادة على المضيق الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا.

وأظهرت بيانات تتبع السفن على منصة "مارين ترافيك" أن ناقلة البضائع "إيان سبير" عبرت المضيق بعد رسوها في أحد الموانئ العراقية، فيما عبرت سفينة الشحن "ليانستار" قادمة من ميناء إيراني.

كما أظهرت صور أقمار صناعية من "سين ماكس" عبور ناقلة الغاز البترولي المسال "ميدا" المضيق يوم الاثنين في محاولتها الثانية لمغادرة الخليج، بعد أن عادت أدراجها في وقت سابق.

ولا تمثل هذه السفن سوى جزء ضئيل مقارنة بنحو 140 سفينة كانت تعبر المضيق يوميا قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في 28 فبراير الماضي.

وكانت نحو 12 ناقلة قد عبرت مضيق هرمز بعد إعلان إيران فتحه مؤقتا يوم الجمعة، إلا أن وقف إطلاق النار بدا مهددا مجددا، في ظل تعهد طهران بالرد على احتجاز الولايات المتحدة لإحدى سفنها، ورفضها الانضمام إلى جولة جديدة من محادثات السلام.

وفي السياق، أعلنالجيش الإيراني دخول ناقلة نفط إيرانية إلى المياه الإقليمية من بحر العرب بمساعدة البحرية الإيرانية، رغم ما وصفه بتحذيرات وتهديدات متكررة من قوة المهام البحرية الأميركية.