وقال برنياع في كلمة له: "العمليات التي قادها العميل، الذي تم كشف الحرف الأول من اسمه "م"، جمعت بين الإبداع والمكر والتكنولوجيا، وكان لها تأثير كبير على نجاح الحملة ضد إيران".

وأضاف برنياع أن عميلا في الموساد قتل خارج البلاد خلال عملية "زئير الأسد"، دون أن يحدد هويته الكاملة.

ولم يوضح برنياع من هو "م."، ولا متى قتل، أو في أي حادثة تحديدا، كما لم يكشف عن المكان الذي سقط فيه، مكتفيا بالإشارة إلى أن ذلك حدث خارج حدود إسرائيل، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأطلقت إسرائيل على عمليتها المشتركة مع الولايات المتحدة في إيران، والتي انطلقت في 28 فبراير الماضي، اسم "زئير الأسد"، ولعب فيها الموساد دورا كبيرا، وتمكن من اختراق القيادة الإيرانية، ما مكنه من تصفية عدد من قادة الصف الأول، وعلى رأسهم المرشد السابق علي خامنئي.

والأسبوع الماضي، ذكر رئيس الموساد أن مهمة الجهاز في إيران لن تنتهي حتى يسقط النظام.

وأوضح برنياع أن الجهاز "عمل في قلب طهران"، مؤكدا أن جهازه زود سلاح الجو بمعلومات استخباراتية دقيقة لاستهداف مختلف الأهداف في إيران.