وأوضح نتنياهو في كلمة له أن " النظام الإيراني كان يخطط لإبادتنا بقنابل نووية وبآلاف الصواريخ الباليستية".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أزلنا تهديد النظام الإيراني الذي استهدف وجودنا بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

كما أضاف: "أظهرنا جوهرنا الحقيقي بالرد بقوة في مواجهة الأعداء".

كان نتنياهو قد قال في وقت سابق الاثنين، إن إيران كانت تعمل على صنع قنابل نووية، معتبرا أنه لولا تحرك إسرائيل عسكريا، لكن ذلك بداية النهاية لها.