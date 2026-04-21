ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، تسعى روسيا للسيطرة على كامل منطقة دونباس في شرق البلاد، حيث تم دفع قوات كييف إلى الخلف نحو خط من المدن في قتال مرهق وطويل.

وفي المقابل، أعلنت كييف أيضا تحقيق بعض المكاسب في أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، في لقطات نشرها وزارة الدفاع يوم الثلاثاء: "منذ بداية هذا العام، أصبحت 80 بلدة وأكثر من 1,700 كيلومتر مربع من الأراضي تحت سيطرتنا".

ولم تتمكن رويترز من التحقق من روايات ساحة المعركة، كما لم ترد هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية على الفور على طلب للتعليق. فيما وتشير خرائط مؤيدة لأوكرانيا إلى أن روسيا سيطرت على 592 كيلومترا مربعا هذا العام.

وبالمقابل، قال القائد العسكري الأوكراني الأعلى أوليكساندر سيرسكي، إن كييف استعادت السيطرة على نحو 50 كيلومترا مربعا من أراضيها خلال شهر مارس.

وأوضح غيراسيموف إن مجموعة القوات الجنوبية الروسية تهاجم "حزام الحصون" في دونيتسك، الذي يضم مدن سلوفيانسك وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا، مضيفا أن القوات الروسية تبعد حاليا ما بين 7 إلى 12 كيلومترا عن سلوفيانسك وكراماتورسك.

وأضاف أن وحدات روسية تخوض بالفعل معارك في أجزاء من كوستيانتينيفكا، مشيرا إلى أن الجيش الروسي تتقدم في منطقة سومي شمالا وخاركيف في الشمال الشرقي، بهدف إنشاء ما وصفه بـ"منطقة أمنية".

وبحسب التقديرات الروسية، تسيطر موسكو على نحو 90 بالمئة من منطقة دونباس، وحوالي 75 بالمئة من منطقتي زابوريجيا وخيرسون، إضافة إلى أجزاء من مناطق خاركيف وسومي وميكولايف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.

كما تسيطر روسيا على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها عام 2014 بعد صراع سابق، علما أن هذه المنطقة المطلة على البحر الأسود معترف بها دوليا كجزء من أوكرانيا من قبل معظم الدول.

وتظهر خرائط مؤيدة لأوكرانيا أن روسيا تسيطر على 116,793 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل 19.35 بالمئة من أراضي أوكرانيا، إلا أن تقدمها قد تباطأ هذا العام.