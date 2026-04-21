وآخر مرة تناول فيها ترامب هذا المصطلح، كان خلال منشوره الأخير على منصة تروث سوشيال، عندما قال: "كانت ’عملية مطرقة منتصف الليل‘ (التسمية التي أطلقتها واشنطن على ضرباتها) بمثابة تدمير كامل وشامل لمواقع الغبار النووي في إيران.. وبالتالي، سيكون استخراجه عملية طويلة وصعبة".

ويبدو أن ترامب يميل إلى استخدام "لغة مبسطة" و"غير تقنية" للتواصل مع قاعدته الجماهيرية وإيصال الفكرة، ومن هنا يستمر في وصف اليورانيوم المخصب بـ"الغبار النووي".

و"الغبار النووي" أو "اليورانيوم المخصب" الذي يشير إليه ترامب هو تلك المادة المتبقية في المخازن تحت الأرض بعد الضربات الأميركية في يونيو 2025. ويرتبط أيضا بالمخلفات المتبقية بعد تدمير المنشآت النووية.

ويعتقد أيضا أن ترامب يعمد من خلال استخدام هذا المصطلح أو هذه التسمية على اليورانيوم المخصب كشكل من أشكال التهويل السياسي.

ويلجأ ترامب إلى استخدام هذه الأوصاف في إطار انتقاده للاتفاقيات النووية (خاصة مع إيران)، وهو بهذا يصور اليورانيوم المخصب كتهديد دائم يشبه "الغبار" الذي ينتشر ويصعب احتواؤه، محذراً من تحول منشآت مثل "أصفهان" إلى "تشرنوبيل ثانية" جراء هذا الغبار في حال وقوع حوادث أو هجمات.

وفي خطاباته، غالباً ما يخلط ترامب بين المادة الخام اليورانيوم وبين النتيجة النهائية، أي التلوث الإشعاعي/الغبار الذري، ليؤكد على فكرة "الدمار الشامل" الذي تمثله القوة النووية.

معلومات أساسية عن الغبار النووي: