وقال زيلينسكي، يوم الاثنين، في مقابلة مع برنامج إخباري حكومي: "من قلة الاحترام السفر إلى موسكو وعدم القدوم إلى كييف".

وأضاف أنه يتفهم صعوبات السفر إلى بلد تمزقه الحرب، لكنه أشار إلى أن آخرين تمكنوا من القيام بالرحلة إلى كييف.

وفي حديثه عن احتمال زيارة كييف، قال: "نحن لا نحتاج إلى ذلك، هم من يحتاجون إليه"، مؤكدا أن نتيجة المحادثات، وليس مكان انعقادها، هي ما يهمه.

كما جدد زيلينسكي رفضه لمطلب روسي بانسحاب أوكرانيا من منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق، قائلا: "سيكون ذلك بلا شك هزيمة استراتيجية لنا".

وأوضح أن أوكرانيا ستصبح أضعف من دون تحصيناتها وخطوطها الدفاعية المتطورة، مضيفا أن الانسحاب المنظم سيؤثر أيضا سلبا على معنويات الجيش الأوكراني.

وقال إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب، المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، ستكون عبر وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية.

وقبل ذلك، كان ويتكوف وكوشنر قد زارا موسكو عدة مرات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان من المتوقع أن يقوما بأول زيارة لهما إلى كييف بعد عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي وافق يوم 12 أبريل، إلا أن هذه الزيارة لم تتم حتى الآن.