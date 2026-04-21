وكانت السلطات اليابانية أكدت في وقت سابق الثلاثاء، مقتل ثلاثة من أفراد قوات الدفاع الذاتي البرية جراء انفجار ذخيرة على ما يبدو.

ووقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي اليابان.

وقالت تاكايشي إن "ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها" ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة وإصابة آخر.

ولم تُعرف بعد أسباب الحادث، الذي وقع حوالي الساعة 08:40 صباحا بالتوقيت المحلي، لكن يعتقد أنه نجم عن انفجار غير متعمد لذخيرة دبابات في ميدان التدريب "هيجوداي" التابع للقوات في بلدة كوسو بمحافظة أويتا، بحسب ما نقلت وكالة كيودو للأنباء عن الحكومة المحلية.