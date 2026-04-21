وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "كانت ’عملية مطرقة منتصف الليل‘ (التسمية التي أطلقتها واشنطن على ضرباتها) بمثابة تدمير كامل وشامل لمواقع الغبار النووي في إيران".

وأضاف ترامب "وبالتالي، سيكون استخراجه عملية طويلة وصعبة".

ويستخدم ترامب بانتظام مصطلح "الغبار النووي" للإشارة إلى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب والذي تتهم الولايات المتحدة طهران بتخزينه من أجل صنع قنبلة ذرية.

ووصف ترامب شبكة "سي إن إن" الإخبارية وغيرها من الشبكات الإخبارية والمنصات الإعلامية بـ"الفاسدة" و"الكاذبة" مشيرا إلى أنها "لا تُنصف طيارينا العظماء، بل تسعى دائمًا إلى التقليل من شأنهم وتهميشهم".