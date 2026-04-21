واتهمت السلطات تيانروي ليانغ، البالغ من العمر 21 عامًا، بانتهاك قانون فيدرالي يحظر تصوير المنشآت الدفاعية دون تصريح، وذلك وفقا لوثائق المحكمة المقدمة في المنطقة الشرقية من نيويورك.

وتقول السلطات إن ليانغ اعتُقل في 7 أبريل أثناء محاولته الصعود على متن رحلة دولية، بعد أيام قليلة من إصدار مذكرة توقيف بحقه في نبراسكا.

وتتمحور القضية بشأن نشاط بالقرب من قاعدة أوفوت الجوية، مقر القيادة الاستراتيجية الأميركية، وهي إحدى أكثر قواعد البنتاغون حساسية.

بحسب إفادة خطية من مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم تنبيه المحققين بعد أن أبلغ شاهد عيان عن رؤية "رجل يحمل كاميرا مزودة بعدسة مقربة" بالقرب من القاعدة، حيث تتمركز الطائرات على مدرج الطيران.

وتستضيف قاعدة أوفوت طائرات استطلاع وقيادة عالية القيمة، بما في ذلك طائرة المراقبة RC-135 وطائرة E-4B "نايت ووتش"، التي تُعرف غالبًا باسم "طائرة يوم القيامة" العسكرية.

ويقول عملاء فيدراليون إن ليانغ اعترف لاحقا بتصوير عدة طائرات في القاعدة "بما في ذلك RC-135 وE-4B".

وأفاد ليانغ للمحققين بأنه استخدم موقعًا إلكترونيًا لرصد الطائرات لتحديد مواقع التصوير، وقال إن الصور كانت "لمجموعته الشخصية"، وفقًا للإفادة الخطية.

وتزعم السلطات أنه صوّر "عن عِلمْ" أصولًا عسكرية محظورة دون إذن، فيما جاء في الإفادة الخطية أنه "كان يعلم أن تصوير الطائرات على الأرض غير قانوني".

قال المحققون إن مراجعة لاحقة لكاميرته كشفت عن "صور عديدة لطائرات موجودة على مدرج قاعدة أوفوت الجوية"، بما في ذلك صور لطائرات عسكرية متوقفة في القاعدة.

ووفقًا للمحققين، كان ليانغ طالبًا في جامعة غلاسكو باسكتلندا، وقد سافر مؤخرًا عبر كندا قبل دخوله الولايات المتحدة.

وتقول السلطات إن ليانغ دخل الولايات المتحدة عبر كندا، وعُثر عليه لاحقًا بالقرب من قاعدة أوفوت الجوية في نبراسكا.

ويزعم المحققون أنه كان يخطط للسفر إلى أوكلاهوما لتصوير طائرات إضافية في قاعدة تينكر الجوية، بما في ذلك طائرة E-4B.

وأفاد المحققون أن ليانغ سعى تحديدًا إلى مواقع يمكنه من خلالها مشاهدة الطائرات وتصويرها من خارج المنشآت العسكرية.

ويحظر القانون تصوير المنشآت العسكرية دون موافقة قائد القاعدة. ويقول المدعون إن هناك "سببًا معقولًا للاعتقاد" بأن ليانغ صوّر طائرات في قاعدة أوفوت الجوية دون تلك الموافقة.

ولم يذكر في الإفادة الخطية أن ليانغ كان يتصرف نيابة عن أي حكومة أجنبية.