وأتى الإعلان على خلفية ما أثير عن "‌سوء سلوك" داخل وزارة العمل.

وكتب مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ‌ستيفن تشيونغ في منشور على منصة "إكس": "استقالت وزيرة العمل لوري تشافيز ديريمر ‌من الإدارة لتشغل ‌منصبا في القطاع الخاص".

وباستقالها، تصبح تشافيز ديريمر ثالث وزيرة تترك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ‌الأسابيع القليلة الماضية.

‌وأُقيلت كريستي ⁠نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي في مارس، وبعد ⁠أقل من شهر رحلت بام بوندي عن ‌منصب وزيرة العدل.

وتولت تشافيز ديريمر منصب وزيرة ⁠العمل في مارس 2025، ​بعد أن شغلت ⁠مقعدا في مجلس النواب الأميركي لمدة عامين.

واستقال أيضا عدد من مساعديها، بمن فيهم مدير مكتبها ونائبته، خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط تحقيق داخلي في مزاعم "سوء سلوك" داخل الوزارة.