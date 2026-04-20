وتلقت إدارة إطفاء لوس أنجلوس بلاغا عن الحادثة من متجر "أورايلي" لقطع غيار السيارات.

وأضافت الإدارة أنه جرى انتشال الطيار (70 عاما) من الطائرة، ونقله إلى مستشفى قريب في حالة حرجة.

وأكد المسؤولون أنه كان الشخص الوحيد على متن الطائرة، بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى.

وتظهر صور بثتها وسائل إعلام محلية الطائرة وهي مقلوبة على رأسها في موقف السيارات، على بعد أمتار قليلة من سيارات متوقفة، بينما تبدو مقدمتها محطمة بالكامل.

كما أوضح مسؤولون أن الطائرة اصطدمت ببعض أسلاك الضغط العالي في المنطقة المجاورة، مما دفع الشرطة إلى إخلاء المحلات والمنازل القريبة تحسبا لأي مخاطر.