وأعلنت وزارة الأمن المكسيكية مقتل امرأة كندية في الحادث، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، فيما أقدم مطلق النار على الانتحار.

وذكرت مصادر أمنية أن المسلح صعد إلى هرم القمر وفتح النار بشكل عشوائي، بينما أصيب عدد من الزوار جراء التدافع والسقوط أثناء محاولة الفرار.

وفرضت قوات الأمن طوقا حول الموقع وبدأت عمليات تمشيط، في وقت جرى فيه إخلاء المنطقة بالكامل.

ولا تزال السلطات تحقق في ملابسات الحادث ودوافعه.