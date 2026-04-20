وأضاف ترامب في تصريحات عبر منصة "تروث سوشال": "لقد كان طريقا مضمونا نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما لن يحدث ولا يمكن أن يحدث مع الاتفاق الذي نعمل عليه".

واتهم الرئيس الأميركي الإدارات السابقة بتقديم تنازلات مالية كبيرة لإيران، قائلا: "لقد تم تسليم 1.7 مليار دولار نقدا محملة على طائرة بوينغ 757 ونقلت إلى إيران لتتصرف بها القيادة الإيرانية كما تشاء. كما تم إفراغ حسابات بنكية في واشنطن العاصمة وفيرجينيا وميريلاند. وقد قال المصرفيون إنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل. بالإضافة إلى ذلك، تم دفع مئات المليارات من الدولارات لإيران".

وشدد ترامب على أنه "لو لم أقم بإنهاء ذلك الاتفاق، لكانت الأسلحة النووية قد استخدمت ضد إسرائيل وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك قواعدنا العسكرية الأميركية".

كما أكد الرئيس الجمهري أن: "إذا تم التوصل إلى اتفاق تحت إدارته فسيضمن السلام والأمن، ليس فقط لإسرائيل والشرق الأوسط، بل لأوروبا وأميركا والعالم أجمع. وسيكون شيئا يفخر به العالم كله، بدلا من سنوات الإحراج والإذلال التي اضطررنا لتحملها بسبب قيادة غير كفؤة وجبانة".

وفي انتقاد مباشر للديمقراطيين، قال ترامب: "الديمقراطيون يفعلون كل ما في وسعهم للإضرار بالموقع القوي جدا الذي نحن فيه فيما يتعلق بإيران"، مضيفا: "وعلى الرغم من أن الحرب العالمية الأولى استمرت 4 سنوات و3 أشهر و14 يوما، والحرب العالمية الثانية استمرت 6 سنوات ويوما واحدا، وحرب كوريا استمرت 3 سنوات وشهرا ويومين، وحرب فيتنام استمرت 19 سنة و5 أشهر و29 يوما، والعراق استمر 8 سنوات و8 أشهر و28 يوما، فإنهم يحبون القول إنني وعدت بـ6 أسابيع لهزيمة إيران، والحقيقة أنه من الناحية العسكرية كان الأمر أسرع من ذلك بكثير، لكنني لن أسمح لهم بدفع الولايات المتحدة إلى إبرام اتفاق ليس الأفضل الممكن".

ونفى ترامب تعرضه لأي ضغوط، قائلا: "أقرأ الأخبار الكاذبة التي تقول إنني تحت ضغط لإبرام اتفاق. هذا غير صحيح! لست تحت أي ضغط على الإطلاق، رغم أن كل شيء سيحدث خلال وقت قصير نسبيا! الوقت ليس عدوي، الشيء الوحيد المهم هو أن نقوم أخيرا، وبعد 47 عاما، بإصلاح الفوضى التي سمح بها رؤساء آخرون لأنهم لم يمتلكوا الشجاعة أو البصيرة لفعل ما كان يجب فعله فيما يتعلق بإيران".

وأضاف: "نحن في هذا الأمر، وسيتم إنجازه بشكل صحيح، ولن نسمح للديمقراطيين الضعفاء والبائسين، الذين هم خونة جميعا، والذين تحدثوا لسنوات عن مخاطر إيران وضرورة اتخاذ إجراء، ولكن الآن، بما أنني أنا من يقوم بذلك، يحاولون التقليل من إنجازات جيشنا وإدارة ترامب. يتم تنفيذ هذا بشكل دقيق تمامًا، وعلى نطاق مثل فنزويلا، لكنه عملية أكبر وأكثر تعقيدا. والنتيجة ستكون نفسها".

وأشار ترامب إلى سجله العسكري قائلا: "في ولايتي الأولى، بنيت أعظم جيش في تاريخ بلادنا، بما في ذلك إنشاء قوة الفضاء. وفي ولايتي الثانية، أستخدم جيشنا بشكل صحيح ومدروس لحل المشكلات التي تركها لنا آخرون أقل فهمًا وكفاءة".