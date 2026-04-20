كان تقرير البنتاغون لعام 2025 حول الجيش الصيني قد ذكر أنه يمتلك منصة "دي إف 27" (DF-27) تحمل صواريخ بمدى يتراوح بين 5000 إلى 8000 كيلومتر، مع امتلاك نسخة باليستية تابعة لها مضادة للسفن.

ووفقًا لموقع ديفينس بلوغ، فقد تداول ناشطون صورًا ومقاطع فيديو تظهر عدة قاذفات صواريخ متنقلة من هذا النوع تسير في شوارع ما تبدو أنها مدينة صينية، في حين ذكر محللون من مصادر مفتوحة أن هذه القاذفات مرتبطة بنظام الصواريخ الباليستية "دي إف 27" المزود بصواريخ فرط صوتية.

تظهر اللقطات، التي التقطها مارة على طريق عام، المركبات العسكرية الكبيرة وهي تتحرك في تشكيل قافلة عبر شارع حضري، ويمكن رؤيتها إلى جانب حركة المرور المدنية العادية والبنية التحتية القياسية للمدينة، بما في ذلك إشارات المرور والحواجز الطرقية. ولم تؤكد السلطات الصينية رسميًا موقع وتاريخ حركة القافلة.

أكد تقرير البنتاغون السنوي لعام 2025 المقدم إلى الكونغرس بشأن التطورات العسكرية والأمنية المتعلقة بالصين علنًا ولأول مرة أن بكين نشرت DF-27 كصاروخ باليستي عابر للقارات تقليدي، بمدى تقديري يتراوح بين 5000 و8000 كيلومتر، كما حدد نسخة صاروخ باليستي مضاد للسفن.

مواصفات الصاروخ

يستخدم الصاروخ وقودا صلبا ومصمما لحمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية أو فرط صوتية، مع مركبة انزلاقية فرط صوتية تتيح له المناورة أثناء الطيران، مع إنتاج نسخ لمهام الهجوم البري ومكافحة السفن.

وبعد انطلاق الصاروخ نحو الفضاء، لا يتحرك نحو الأرض في مسار يمكن التنبؤ به، بل ينفصل عن المركبة التي تحمله ويتحرك بسرعة تتجاوز 5 ماخ نحو الهدف، مع قدرة على المناورة تجعل اعتراضه صعبًا للغاية من قبل المنظومات الدفاعية المعروفة حاليًا.

كذلك فإن الصاروخ يمكن نقله عبر الطرق وشبكات السكك الحديدية، ما يجعله يغير تموضعه ولا يصبح هدفًا ثابتًا للخصوم.

وقدّر تقرير البنتاغون لعام 2025 أن الصين تمتلك الترسانة الرائدة عالميًا من الصواريخ فرط الصوتية، وواصلت خلال العام الماضي تطوير تقنيات الصواريخ فرط الصوتية المسلحة تقليديًا ونوويًا.

كما أنشأت الصين، وفق التقييم نفسه، أكبر مخزون في العالم من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تُطلق من الأرض ضمن فئة المدى المتوسط. ويقع DF-27 على قمة هذه البنية القوية بالفعل باعتباره سلاح الضربات التقليدية الأطول مدى لديها.