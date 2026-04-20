وفي تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، قال الرئيس الأميركي، يوم الاثنين،: "سيتم توقيع اتفاق مع إيران الليلة".

وأكد ترامب أن وفدا أميركيا رفيع المستوى يضم نائبه جيه دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، يتوجه إلى باكستان لعقد جولة جديدة من المحادثات مع طهران.

وأشار إلى استعداده لعقد لقاء مباشر مع القيادة الإيرانية في حال تحقيق تقدم، مشددا على أن الشرط الأساسي يتمثل في تخلي إيران عن أي سعي لامتلاكسلاح نووي.

وفي السياق، أوضح أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، مرجحا عدم تمديد وقف إطلاق النار إذا لم يتم إحراز تقدم خلال الفترة المحددة.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية أن طهران لم تغيّر موقفها بشأن عدم المشاركة في محادثات باكستان.