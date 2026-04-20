وأوضحت "سنتكوم" في بيان نشرته على منصة إكس أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات مراقبة وتأمين الملاحة البحرية في المنطقة، دون الكشف عن جنسيات السفن أو طبيعة حمولاتها.

من جهة أخرى، تجنبت السفن إلى حد كبير مضيق هرمز اليوم ​الاثنين بعد تصعيد في مطلع الأسبوع، بعدما أطلقت إيران ما بدا أنها طلقات تحذيرية ​تجاه سفن واحتجز الجيش الأميركي سفينة ⁠شحن إيرانية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن اليوم الاثنين أن سفينة واحدة فقط غادرت الخليج عبر المضيق مقابل دخول سفينتين خلال 12 ساعة، وهو عدد ضئيل مقارنة بالمعدل المعتاد الذي يبلغ نحو 130 سفينة يوميا.

وأظهر تحليل لصور الأقمار الصناعية من ​شركة سينماكس إلى جانب بيانات شركة كبلر للمعلومات أن ناقلة المنتجات النفطية (نيرو)، الخاضعة لعقوبات بريطانية بسبب أنشطة مرتبطة ‌بروسيا، كانت من بين السفن التي عبرت المضيق.

ودخلت سفينتان أخريان إلى الخليج، وهما ناقلة المواد الكيميائية (ستارواي) وناقلة الغاز البترولي المسال (أكسون1)، الخاضعة ‌لعقوبات أمريكية بسبب تعاملات ‌تجارية سابقة مع إيران.

وكان أكثر من اثنتي عشرة ناقلة قد عبرت المضيق بعدما أعلنت إيران فتحه لفترة وجيزة يوم الجمعة. غير أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بدا مهددا اليوم الاثنين، في ظل تعهد طهران بالرد على احتجاز واشنطن لسفينتها ورفضها ‌الانضمام إلى جولة جديدة من محادثات السلام.