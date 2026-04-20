وحثت السلطات السكان على الابتعاد ⁠عن المناطق الساحلية بسبب توقعات بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي) يصل ارتفاعها لنحو ثلاثة أمتار.

وبعد ساعتين من الزلزال، رصدت موجات تسونامي بارتفاع بلغ 80 سنتيمترا، فيما استمرت التحذيرات من احتمال وصول موجات ‌أعلى إلى شمال جزيرة هونشو الرئيسية ومنطقة هوكايدو شمالي اليابان.

وقال مينورو كيهارا كبير المتحدثين ‌باسم الحكومة اليابانية ‌في مؤتمر صحفي في العاصمة طوكيو إنه لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وقال مسؤول من هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في مؤتمر صحفي منفصل بثه ‌التلفزيون إنه من المحتمل حدوث ‌هزات ارتدادية ⁠كبيرة في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.

وبلغت قوة الزلزال خمس درجات على المقياس الياباني لشدة الزلازل، وهي درجة كافية لإعاقة حركة السكان ويمكن أن تتسبب ⁠في انهيار الجدران ‌الخرسانية غير المدعمة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن ⁠مركز الزلزال في المحيط الهادي على عمق عشرة كيلومترات.

على صعيد متصل قالت شركة هوكايدو للطاقة الكهربائية ‌وتوهوكو للطاقة الكهربائية إنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل في منشآتهما المتوقفة عن العمل هناك.