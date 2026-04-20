وأوضحت المصادر أن طائرة مسيرة استهدفت منصة متحركة في منطقة بركان بمديرية مكيراس، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما أكد سكان محليون سماع دوي انفجار في أنحاء متفرقة من المديرية.

وتقع منطقة بركان في نطاق جبلي بين محافظتي أبين والبيضاء، وتشرف على البحر العربي، وقد استخدمت سابقا لإطلاق صواريخ باتجاه سفن في خليج عدن، قبل أن تتحول إلى موقع عسكري يضم منصات إطلاق ومرافق تخزين ومراكز عمليات متقدمة.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تجدد تهديدات الجماعة بإغلاق مضيق باب المندب، على خلفية التوترات الأميركية الإيرانية.

وقال القيادي في الجماعة حسين العزي إن الحوثيين "قادرون" على فرض إغلاق تام للمضيق، داعيا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى تغيير سياساتهم تجاه اليمن والمنطقة.