وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان إن "احتمال وقوع زلزال جديد هائل يعد أعلى نسبيا من العادة".

وكانت موجة تسونامي بارتفاع 80 سنتيمترا ضربت، في وقت سابق اليوم الإثنين، شمال اليابان، بعد زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجات، وفق ما أعلنت الأرصاد الجوية اليابانية.

وأوضحت الوكالة أن الموجة سُجّلت عند الساعة 17:34 (08:34 بتوقيت غرينيتش) في ميناء كوجي بمحافظة إيواته، وذلك بعد دقيقتين من موجة أولى بلغ ارتفاعها 70 سنتيمترا، وبعد 41 دقيقة من الهزة الأرضية.

وكانت الأرصاد الجوية أبلغت عن وقوع الزلزال في مياه المحيط الهادئ قبالة مقاطعة إيواتيه الشمالية، وشعر به سكان مبان كبيرة وصولا إلى طوكيو على بعد مئات الكيلومترات.

وطلبت من الاهالي "إخلاء المناطق الساحلية ومناطق ضفاف الأنهار فورا والتوجه إلى أماكن أكثر أمانا، مثل أرض مرتفعة أو مركز إيواء"، محذرة من وقوع أضرار ناجمة عن موجات المد البحري.

وأعلنت الحكومة تشكيل فريق لإدارة الأزمات.

وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ"حزام النار" وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى.

ويشهد هذا البلد المؤلف من مجموعة جزر، والذي يعد حوالي 125 مليون نسمة، نحو 1500 هزّة سنويا. وبينما يعد الجزء الأكبر منها خفيفا، فإن الأضرار الناجمة عنها تتباين بحسب مواقعها وعمقها.

في عام 2011 تسبب زلزال بقوة تسع درجات بحدوث موجات مد بحري خلفت حوالي 18500 قتيل أو مفقود، وأحدثت انصهارا مدمرا في محطة فوكوشيما النووية.