وذكرت شبكة "سي إن إن" أن السلطات في إسلام آباد أخلت فندقين رئيسيين في "المنطقة الحمراء" تحسبا لوصول الوفود، فيما يُتوقع أن يتوجه نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس وكبار المسؤولين إلى المدينة.

في المقابل، نفت طهران وجود أي ترتيبات مؤكدة لعقد جولة جديدة من المفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "حتى الآن، ليس لدينا أي خطط للجولة القادمة من المفاوضات، ولم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن".

وأضاف أن فرض حصار بحري "يعد عملا عدوانيا"، معتبرا أن "السلوك لا يتوافق مع الأقوال"، ما يثير الشكوك بشأن نوايا واشنطن.

وفي ما يتعلق بملف التخصيب، شدد بقائي على أن الولايات المتحدة "لن تحصل على إجابة مختلفة عن السابق"، متهما إياها بالتمسك بمواقف "غير واقعية".

ويعكس هذا التباين فجوة مستمرة بين الطرفين، رغم مؤشرات سابقة على تحركات دبلوماسية تقودها باكستان لاستئناف الحوار.