وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "نرى أن الوضع في الخليج لا يزال هشا وغير مستقر. نأمل أن تستمر عملية التفاوض وأن نتمكن من تجنب أي تصعيد إضافي نحو سيناريو عسكري".

وأوضح بيسكوف أن روسيا لا تتوسط في المفاوضات بشأن إيران، لكنها على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة عند الطلب.

وقال "روسيا ليست وسيطا حاليا في عملية التفاوض، لكننا على استعداد لتقديم أي مساعدة لتيسير التوصل إلى حل سلمي والمساهمة في التوصل إلى اتفاق".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه إذا استمر الصراع العسكري، فقد تكون هناك عواقب سلبية أكبر بكثير على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي.

وتابع: "ما زلنا نرى أن الوضع في مضيق هرمز هش للغاية، وأن الوضع لا يمكن التنبؤ به".