ونقلت الوكالة عن مصدر أمني باكستاني أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حصار مضيق هرمز يشكل عقبة أمام المحادثات مع طهران.

وأضاف أن ترامب أخبر قائد الجيش الباكستاني أنه سيأخذ بعين الاعتبار نصيحته بشأن حصار مضيق هرمز بعين الاعتبار.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أفادت في وقت سابق، الأحد، بأنه من المتوقع أن يصل جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي إلى باكستان مساء الاثنين لإجراء محادثات مع إيران الثلاثاء، رغم أن طهران لا تزال تهدد بعدم حضور المحادثات، قائلة إن مطالب واشنطن مفرطة وغير واقعية.

وأشار مسؤولون إيرانيون وأميركيون إلى أن الهدف الفوري هو التوصل إلى مذكرة تفاهم، تضع إطارا لمجموعة نهائية من الاتفاقيات الأكثر تفصيلا، سيتم التفاوض عليها خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

مطالب الطرفين

حسب "وول ستريت جورنال"، تسعى الولايات المتحدة في الوقت الراهن، إلى:

1- حث إيران على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية.

2- تجميد تخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن 20 عاما.

3- الموافقة على تسليم المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب.

4- الحد من إنتاج الصواريخ.

5- وقف تمويل الأذرع الإقليمية.

في المقابل، ردت إيران بمطالبها الخاصة، بما في ذلك:

1- استمرار السيطرة على مضيق هرمز.

2- رفع العقوبات بالكامل.

3- تقليص مدة تعليق تخصيب اليورانيوم.

والأحد حذر ترامب من أن إيران ستواجه غارات جوية من شأنها تدمير محطات الطاقة والجسور إذا لم تقبل بالاتفاق، واتهمها بخرق الهدنة بإطلاق النار على سفن تحاول المرور عبر مضيق هرمز.