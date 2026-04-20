تفصيلا، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، اليوم الإثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 113 من أصل 142 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 142 طائرة مسيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 0800 صباح اليوم الإثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 113 طائرة مسيرة روسية في شمال وجنوب وشرق البلاد.

قتيل في هجوم أوكراني على مدينة روسية

في روسيا، قضى رجل في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة توابسي الروسية المطلة على البحر الأسود، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الإثنين.

وقال فينيامين كوندراتيف حاكم منطقة كراسنودار إن توابسي "كانت هدفا لهجوم جديد واسع بالطائرات المسيرة". وهذا الهجوم هو الثاني الذي تتعرض له المدينة في أسبوع.

وأضاف في منشور على تلغرام أن "رجلا قضى في الهجوم بحسب المعطيات الأولية"، و"أصيب آخر، وهو يتلقى الرعاية الطبية اللازمة".

وأشار إلى اندلاع حريق في ميناء المدينة.

وفي السادس عشر من أبريل، أعلن الحاكم مقتل فتاة في الرابعة عشرة من عمرها وامرأة شابة في هجوم ليلي بطائرات مسيّرة على المدينة نفسها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي "اعترضت ودمرت 112 طائرة أوكرانية مسيرة ليل الأحد إلى الإثنين".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، تقصف روسيا يوميا الأراضي الأوكرانية، ولا سيما البنى التحتية، في المقابل، تقصف كييف مواقع في روسيا، من بينها مواقع عسكرية وبنى تحتية.