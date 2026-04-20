وتتزايد الشكوك بشأن إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات، إن عقدت، تزامنا مع استمرار إغلاق مضيق هرمز والحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في أعقاب تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال فيه إن الولايات المتحدة تظهر "نوايا سيئة وعدم جدية في الدبلوماسية".

وأخبر كبير الدبلوماسيين الإيرانيين نظيره الباكستاني إسحاق دار بأن مطالب واشنطن في المفاوضات وتهديداتها للسفن والموانئ الإيرانية تمثل "علامات واضحة" على مراوغة أميركا.

في الأثناء، تستعد باكستان، الوسيط الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران، لاستقبال المفاوضات المرتقبة بين البلدين، رغم عدم وضوح مصيرها.

وأفاد مصدران أمنيان باكستانيان وكالة "رويترز"، أن طائرتي شحن أميركيتين عملاقتين من طراز "سي 17" هبطتا في قاعدة جوية، الأحد.

وتحمل الطائرتان معدات أمنية ومركبات، استعدادا لوصول الوفد الأميركي المفترض أن يصل الإثنين، بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس.