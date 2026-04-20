وذكرت ميزان أن الرجلين، وهما محمد معصوم شاهي وحامد وليدي، اتُهما بالانتماء إلى شبكة تجسس مرتبطة بالموساد، وأنهما تلقيا تدريبات في الخارج، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق.

وأفادت ميزان أنهما أُدينا بتهم من بينها "معاداة الله" والتعاون مع جماعات معادية، وأن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحقهما قبل تنفيذها.

وكان تقرير مشترك لمنظمتي "إيران لحقوق الإنسان" ومقرها النرويج، و"معا ضد عقوبة الإعدام" الفرنسية، كشف أن السلطات الإيرانية نفذت ما لا يقل عن 1639 حكم إعدام خلال عام 2025، في أعلى حصيلة سنوية يتم تسجيلها منذ عام 1989.

وأوضح التقرير أن عدد حالات الإعدام المسجل العام الماضي يمثل زيادة بنسبة 68 بالمئة مقارنة بعام 2024، الذي شهد تنفيذ 975 حكم إعدام، مشيرا إلى أن بين المعدومين 48 امرأة.