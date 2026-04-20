ونشرت "سنتكوم" اليوم لقطات لعملية السيطرة على السفينة الإيرانية "توسكا" في حسابها على منصة إكس.

وكان الجيش الأميركي أعلن، في وقت مبكر من صباح الإثنين، تفاصيل السيطرة على سفينة شحن إيرانية، في خضم الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ إيران.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية، إن القوات الأميركية العاملة في بحر العرب فرضت إجراءات الحصار البحري على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني، الأحد.

وأضافت: "اعترضت المدمرة الصاروخية الموجهة (يو إس إس سبروانس) السفينة (إم في توسكا)، أثناء عبورها شمالي بحر العرب بسرعة 17 عقدة في طريقها إلى بندر عباس في إيران".

وقالت "سنتكوم"، إن القوات الأميركية "وجهت عدة تحذيرات، وأبلغت السفينة الإيرانية بأنها تخالف الحصار الأميركي".

وحسب رواية الجيش الأميركي، فإنه "بعد امتناع طاقهم (توسكا) عن الامتثال للتحذيرات المتكررة على مدار 6 ساعات، أمرت المدمرة (سبروانس) السفينة بإخلاء غرفة المحركات، ثم عطلت (سبروانس) نظام دفع (توسكا) بإطلاق عدة قذائف من مدفع عيار 5 بوصات على غرفة محركات (توسكا)".