ووفقا لمحطة "آيه بي سي"، قال ترامب: "ممثلونا سيتوجهون إلى إسلام آباد وسيصلون هناك بحلول يوم الإثنين لإجراء مفاوضات".

وشدد ترامب على أن وفدا أميركيا سيتوجه إلى إسلام آباد في باكستان للمشاركة في مفاوضات مقررة، مؤكدا أن بلاده عرضت "اتفاقا عادلا ومعقولا" على طهران.

وأضاف: " اتفاق السلام مع إيران "سيحدث" سواء بشكل ودي أو غير ودي"، وفقا لآيه بي سي.

انتهاك إيراني في هرمز

وقال الرئيس الأميركي إن إيران أطلقت النار، السبت، في مضيق هرمز، معتبرا ذلك "انتهاكا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن بعض الطلقات استهدفت سفينة فرنسية وأخرى بريطانية.

وأشار ترامب إلى أن إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز "أمر مستغرب"، معتبرا أن الحصار الأميركي هو الذي أدى فعليا إلى إغلاقه، لافتا إلى أن إيران تخسر نحو 500 مليون دولار يوميا نتيجة ذلك.

ولوّح الرئيس الأميركي بتصعيد كبير في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مهددا باستهداف "كل محطات الطاقة والجسور" في إيران، مؤكدا أن واشنطن "لن تتهاون" في حال فشل المسار الدبلوماسي.