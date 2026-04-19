وتزامن ذلك مع تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشال، أن وفدا أميركيا سيصل إلى إسلام آباد الاثنين لإجراء محادثات بشأن إيران. ولم يصدر بعد أي إعلان رسمي بهذا الشأن من باكستان.

وعقد الطرفان مباحثات مطوّلة في نهاية الأسبوع الماضي سعيا لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، من دون أن يتم التوصل الى اتفاق.

وأعلنت السلطات الباكستانية الأحد إغلاق طرق وفرض قيود على حركة المرور في أنحاء العاصمة الباكستانية، وكذلك في مدينة روالبندي المجاورة.

ورصد مراسلو فرانس برس حراسا مسلحين ونقاط تفتيش قرب عدد من الفنادق، ولا سيما الماريوت وسيرينا حيث أجريت جولة المحادثات الأسبوع الماضي.

وأُغلِق معظم الشوارع المؤدية إلى فندق سيرينا الأحد، ونُصبت الأسلاك الشائكة والحواجز، مع انتشار أمني كثيف وتحويلات في حركة السير.

وطلب مسؤول بلدي في إسلام آباد من السكان "التعاون مع أجهزة الأمن".